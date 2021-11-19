Забайкалец получил реальный срок за угрозу убить беременную

Изначально мужчине дали условный срок, но наказание ужесточили



39-летний житель города Сретенск, угрожавший убить беременную женщину, отправится за решётку после пересмотра приговора.



В апреле у себя дома пьяный мужчина побил беременную сожительницу и пригрозил ей убийством. Ранее он был неоднократно судим и уже нападал на женщину, так что она не на шутку перепугалась.



Мировой судья назначил мужчине один год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и оспорила его.



- Суд удовлетворил апелляционное представление и назначил подсудимому наказание в виде года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

