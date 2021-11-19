Совравшая полицейским женщина одумалась спустя некоторое время
На жительницу Кяхтинского района Бурятии возбудили уголовное дело за ложный донос о преступлении.
Из материалов суда следует, что 9 июля женщина заявила об угоне её автомобиля. По словам автовладелицы, машину угнал неизвестный парень, попал в ДТП, а после убежал.
Полицейские уведомили гражданку об ответственности за дачу ложных показаний. Спустя несколько дней, 15 июля, женщина одумалась, сама пришла в отдел и призналась, что соврала.
Как оказалось, весь день 9 июля женщина с отдыхала на даче с друзьями, вся компания распивала спиртное. Вечером она повезла супругов домой, сев за руль пьяной. Друзья позже рассказали, что не остановили её, так как «она была в адекватном состоянии и отдавала отчёт своим действиям».
В половине восьмого часа вечера на улице Старчака в городе Кяхта водитель не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. Пассажиры спокойно ушли домой. Виновница аварии же, не желая терять права за езду в пьяном виде, и придумала историю об угоне.
Женщина ранее не судима, на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит, не работает, детей на иждивении не имеет, характеризуется по месту прохождения воинской службы положительно, по месту жительства – удовлетворительно.
Свою вину она признала. Уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Пьяная жительница Бурятии наврала после ДТП об угоне
Происшествия, Фото:
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