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Пьяная жительница Бурятии наврала после ДТП об угоне

Пьяная жительница Бурятии наврала после ДТП об угоне
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Совравшая полицейским женщина одумалась спустя некоторое время

На жительницу Кяхтинского района Бурятии возбудили уголовное дело за ложный донос о преступлении.

Из материалов суда следует, что 9 июля женщина заявила об угоне её автомобиля. По словам автовладелицы, машину угнал неизвестный парень, попал в ДТП, а после убежал.

Полицейские уведомили гражданку об ответственности за дачу ложных показаний. Спустя несколько дней, 15 июля, женщина одумалась, сама пришла в отдел и призналась, что соврала.

Как оказалось, весь день 9 июля женщина с отдыхала на даче с друзьями, вся компания распивала спиртное. Вечером она повезла супругов домой, сев за руль пьяной. Друзья позже рассказали, что не остановили её, так как «она была в адекватном состоянии и отдавала отчёт своим действиям».

В половине восьмого часа вечера на улице Старчака в городе Кяхта водитель не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. Пассажиры спокойно ушли домой. Виновница аварии же, не желая терять права за езду в пьяном виде, и придумала историю об угоне.

Женщина ранее не судима, на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит, не работает, детей на иждивении не имеет, характеризуется по месту прохождения воинской службы положительно, по месту жительства – удовлетворительно.

Свою вину она признала. Уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
ДТП ложный донос о совершении преступления алкогольное опьянение

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