Читинец украл у пенсионера почти миллион рублей

Мужчина воровал деньги у пожалевшего его пенсионера



70-летний читинец обратился в полицию с заявлением о краже 915 тысяч рублей с банковской карты. Мужчина ведёт асоциальный образ жизни и по достижении пенсионного возраста не оформил документы для получения пенсии.



По рекомендации своего знакомого он всё же обратился для оформления пенсии, однако узнал, что деньги ему ежемесячно перечисляются на его банковскую карту. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что карты у него никогда не было.



Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался житель Читинского района, он дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина временно жил у пенсионера, от которого узнал о проблеме с получением пенсии. Тогда он решил украсть деньги.



Он оформил пенсионеру банковскую карту, которую оставил у себя, при этом ничего не сообщив собственнику. Два года распоряжался чужими деньгами – рассчитывался за покупки, снимал наличные.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

