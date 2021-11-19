В Бурятии обидевшийся мужчина убил друга

Мужчины поссорились, будучи пьяными
Утром 18 ноября в селе Улекчин Закаменского района Бурятии был убит 60-летний мужчина, получивший ножевое ранение.
Подозреваемый задержан – это 52-летний местный житель, приятель погибшего мужчины.
По данным следствия, вечером 17 ноября в гости к сельчанину пришёл его приятель, и всю ночь они выпивали. Под утро на фоне алкогольного опьянения собутыльники поссорились, и гость ушёл к себе домой.
Затаив гнев на собутыльника, мужчина решил отомстить ему за причинённую обиду. Придя домой к другу, он схватил нож и нанёс им удар в область бедра. Удар оказался смертельным.
Вернувшись домой, убийца рассказал сожительнице о случившемся. Она, в свою очередь, вызвала скорую медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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