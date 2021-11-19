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В Бурятии обидевшийся мужчина убил друга

В Бурятии обидевшийся мужчина убил друга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины поссорились, будучи пьяными

Утром 18 ноября в селе Улекчин Закаменского района Бурятии был убит 60-летний мужчина, получивший ножевое ранение.

Подозреваемый задержан – это 52-летний местный житель, приятель погибшего мужчины.

По данным следствия, вечером 17 ноября в гости к сельчанину пришёл его приятель, и всю ночь они выпивали. Под утро на фоне алкогольного опьянения собутыльники поссорились, и гость ушёл к себе домой.

Затаив гнев на собутыльника, мужчина решил отомстить ему за причинённую обиду. Придя домой к другу, он схватил нож и нанёс им удар в область бедра. Удар оказался смертельным.

Вернувшись домой, убийца рассказал сожительнице о случившемся. Она, в свою очередь, вызвала скорую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
убийство

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