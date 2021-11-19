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Ангарчанин случайно убил знакомого, обронив гранату

Ангарчанин случайно убил знакомого, обронив гранату
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ещё три молодых человека получили травмы

В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, по вине которого погиб человек.

22 мая в гараже четыре приятеля распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин стал показывать присутствующим гранату и уронил её на пол. В результате взрыва 24-летний молодой человек был смертельно травмирован, остальные получили различные травмы.

На допросе следователям мужчина рассказал, что думал, что граната учебная.

- Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
причинение смерти по неосторожности

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