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Улан-удэнец украл стёгна говядины на своей работе

Улан-удэнец украл стёгна говядины на своей работе
Происшествия,  Фото:pexels.com
Кражу раскрыли благодаря сотрудникам ДПС, остановившим машину

13 ноября сотрудники ДПС в Селенгинском районе Бурятии остановили машину, в которой были обнаружены два стегна говядины. Водитель рассказал, что мясо ему оставил на хранение друг из Улан-Удэ.

Во время дальнейшего разбирательства выяснилось, что приятель водителя, живущий в Улан-Удэ, мясо украл.

31-летний мужчина трудится стажёром-водителем на предприятии по изготовлению полуфабрикатов. Он украл восемь штук стеген мяса с забойного пункта в селе Селендума и увёз на служебной машине. Так как хранить всё мясо ему было негде, он и попросил друга о помощи.

Ещё шесть стеген вор, приехав в город, оставил у себя дома и только после этого вернулся в офис.

Ущерб оценён на сумму более 70 тысяч рублей.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мясо, по словам улан-удэнца, он планировал съесть сам. Однако, узнав, что его уличили в содеянном, вернул недостающую говядину на предприятие.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


По информации МВД по Бурятии


кража

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