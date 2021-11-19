Улан-удэнец украл стёгна говядины на своей работе

Во время дальнейшего разбирательства выяснилось, что приятель водителя, живущий в Улан-Удэ, мясо украл.







31-летний мужчина трудится стажёром-водителем на предприятии по изготовлению полуфабрикатов. Он украл восемь штук стеген мяса с забойного пункта в селе Селендума и увёз на служебной машине. Так как хранить всё мясо ему было негде, он и попросил друга о помощи.



По информации МВД по Бурятии

13 ноября сотрудники ДПС в Селенгинском районе Бурятии остановили машину, в которой были обнаружены два стегна говядины. Водитель рассказал, что мясо ему оставил на хранение друг из Улан-Удэ.Ещё шесть стеген вор, приехав в город, оставил у себя дома и только после этого вернулся в офис.Ущерб оценён на сумму более 70 тысяч рублей.Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Мясо, по словам улан-удэнца, он планировал съесть сам. Однако, узнав, что его уличили в содеянном, вернул недостающую говядину на предприятие.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».