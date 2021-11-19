Они рыбачат на опасном льду
Водоёмы в Иркутской области ещё покрываются льдом, но любители подлёдного лова рыбы уже открывают сезон. По словам государственных инспекторов по маломерным судам, в заливах ежедневно можно наблюдать рыболовов, которых не смущает, что лёд непрочен и может в любой момент разрушиться под весом человека.
Вдоль береговых полос выставлены запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности. Мобильные группы, состоящие из сотрудников государственной инспекции по маломерным судам и полиции, проводят рейды. Исключением не стала и минувшая среда. Несмотря на будний день, в заливе Щучий Иркутского водохранилища на льду находилось около десяти человек.
- Из года в год мы проводим профилактические беседы, вручаем памятки. В свою очередь рыбаки пытаются убедить нас в том, что лёд уже достаточно крепкий и потому безопасен. Скреплённый ночным холодом он, возможно, ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но при высоких дневных температурах нагревается и слабеет. Прочность лёд теряет и при бурении лунок. Даже сейчас у берега мы наблюдаем закраины, образовавшиеся от скопления талой воды, промоины. Люди находятся фактически на кромке, толщина льда здесь не превышает восьми сантиметров. Ноябрь в этом году - аномально тёплый, а такие условия существующие риски усиливают, - прокомментировал государственный инспектор по маломерным судам Сергей Митин
Азартных рыбаков это не останавливает. Каждый из них хвастается отличным знанием местности и умению распознавать опасные места. Инспекторы же стараются убедить их в том, что находиться на льду пока ещё опасно. В памятках, которые они вручают, есть информация, как вести себя в случае провала,
Такие рейды ежедневно проходят по всем водоёмам региона. «Урожайными» на нарушения требований безопасности считаются выходные и праздничные дни - число выходов на лёд возрастает в разы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области рыбаки ради улова рискуют жизнью
Происшествия, Фото:
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