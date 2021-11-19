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В Забайкалье за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19

В Забайкалье за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения превысило 84 тысячи

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 365 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 84 227 забайкальцев.

За прошедшие сутки 292 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 70 647.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 215 человек находятся в тяжёлом состоянии, 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 1 831 жителей края. За последние сутки в Забайкалье подтверждено 17 летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 19 ноября зарегистрировано 67 204 случаев заражения COVID-19. Коронавирус забрал жизни 2 104 человек.

коронавирус смерть

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