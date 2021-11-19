В Бурятии водителя зажало в разбитой машине

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Автомобилист врезался в столб



В ночь с 18 на 19 ноября в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии автомобилист врезался в электроопору.



- Около 1.30 ночи 34-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» на улице Первомайская совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Водитель оказался зажат в искорёженной машине.



Извлекали мужчину пожарные.



- Под руководством сотрудников ГИБДД пожарные срезали дверь спасательным инструментом и извлекли пострадавшего. Мужчина был передан работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Водитель был госпитализирован в хирургическое отделение Еравнинской центральной районной больницы.

