В Бурятии сгорели курицы и поросята

Баранов и коз пожарные успели спасти



Сегодня ранним утром в селе Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии загорелись две стайки с домашними животными. Была угроза перехода огня на сеновал с 40 центнерами сена – он стоит в трёх метрах от стаек.



Из горящей постройки пожарные спасли 10 голов скота – баранов, коз, корову и свинью.



Однако погибли поросята и курицы.



- Переход огня на расположенный вблизи сеновал огнеборцы не допустили. Причина пожара устанавливается, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

