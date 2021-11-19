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В Бурятии сгорели курицы и поросята

В Бурятии сгорели курицы и поросята
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Баранов и коз пожарные успели спасти

Сегодня ранним утром в селе Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии загорелись две стайки с домашними животными. Была угроза перехода огня на сеновал с 40 центнерами сена – он стоит в трёх метрах от стаек.

Из горящей постройки пожарные спасли 10 голов скота – баранов, коз, корову и свинью.

Однако погибли поросята и курицы.

- Переход огня на расположенный вблизи сеновал огнеборцы не допустили. Причина пожара устанавливается, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

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