Баранов и коз пожарные успели спасти
Сегодня ранним утром в селе Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии загорелись две стайки с домашними животными. Была угроза перехода огня на сеновал с 40 центнерами сена – он стоит в трёх метрах от стаек.
Из горящей постройки пожарные спасли 10 голов скота – баранов, коз, корову и свинью.
Однако погибли поросята и курицы.
- Переход огня на расположенный вблизи сеновал огнеборцы не допустили. Причина пожара устанавливается, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии сгорели курицы и поросята
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобилист врезался в столб
Баранов и коз пожарные успели спасти
Пассажиры получили травмы
В происшествии разбирается полиция
Вору пришлось всю ночь курсировать между Северобайкальском и Нижнеангарском
Мужчина угрожал расправиться с близкими, если дочь обо всём расскажет
Пассажирка попала в больницу
Мужчину, выбравшегося из тонущего авто, накажут
За несколько месяцев изъяли байкальского омуля на 12 миллионов
Обманутый покупатель обратился в полицию
Мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки
Женщины пришли в квартиру за своими вещами
Мужчины тяжело пострадали в столкновении легковушки и большегруза
Подозрительного молодого человека увидели росгвардейцы
Мужчина убил трубой спящего соперника