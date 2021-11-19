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В Иркутской области водитель «ВАЗа» погиб, врезавшись в трубу

В Иркутской области водитель «ВАЗа» погиб, врезавшись в трубу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Пассажиры получили травмы

17 ноября около 15.30 часов в Балаганском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП на скользкой дороге. Водитель автомобиля «ВАЗ 2103» на автодороге, соединяющей село Коновалово и посёлок Балаганск, съехал с кювет. Там автомобиль наехал на водопропускную трубу.

В результате автоаварии 49-летний водитель скончался. Двум его пассажирам (49 и 29 лет) потребовалась медицинская помощь.

С начала недели в Иркутской области зарегистрировано шесть ДТП, связанных со съездом автомобиля с дорожного полотна. Три человека погибли, четыре получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
ДТП смерть

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