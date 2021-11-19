В центре Улан-Удэ окровавленный мужчина устроил переполох в кафе

В происшествии разбирается полиция



Сегодня днём в кафе на улан-удэнском «Арбате» произошло ЧП. По словам очевидцев, окровавленный мужчина разбил стеклянную дверь и ворвался внутрь. Кадрами с места происшествия поделились подписчики паблика ves_ulan_ude_.



- Он в кровь! Кровь! Кровь! Закрывайте звери! – просит испуганная девушка, cнимающая видео из помещения напротив.



В Instagram-аккаунте телеканала АТВ «tvatv» опубликовали видео с работницей кафе. По её словам, мужчина ворвался внутрь, разбил стекло, а после спрятался в туалете. На место вызвали сотрудников частного охранного предприятия.



Устроивший переполох мужчина явно находился в неадекватном состоянии, возможно, под воздействием наркотиков.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию о происшествии подтвердили. На данный момент проводится проверка.

