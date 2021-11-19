В происшествии разбирается полиция
Сегодня днём в кафе на улан-удэнском «Арбате» произошло ЧП. По словам очевидцев, окровавленный мужчина разбил стеклянную дверь и ворвался внутрь. Кадрами с места происшествия поделились подписчики паблика ves_ulan_ude_.
- Он в кровь! Кровь! Кровь! Закрывайте звери! – просит испуганная девушка, cнимающая видео из помещения напротив.
В Instagram-аккаунте телеканала АТВ «tvatv» опубликовали видео с работницей кафе. По её словам, мужчина ворвался внутрь, разбил стекло, а после спрятался в туалете. На место вызвали сотрудников частного охранного предприятия.
Устроивший переполох мужчина явно находился в неадекватном состоянии, возможно, под воздействием наркотиков.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию о происшествии подтвердили. На данный момент проводится проверка.
В центре Улан-Удэ окровавленный мужчина устроил переполох в кафе
Происшествия, Фото:
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