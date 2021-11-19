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Житель Иркутской области девять лет насиловал родную дочь

Житель Иркутской области девять лет насиловал родную дочь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина угрожал расправиться с близкими, если дочь обо всём расскажет

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего сельчанина из Боханского района, который обвиняется в 39 эпизодах изнасилований и насильственных действиях сексуального характера. Жертвой мужчины была его родная дочь.

Установлено, что на протяжении девяти лет, начиная с 2011 года, мужчина совершал с дочерью 2000 года рождения половые сношения и иные действия сексуального характера. Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы. Кроме того, мужчина угрожал дочери расправой в отношении её матери и младшей сестры, если она расскажет о происходящем.

Обвиняемого задержали в ноябре прошлого года, после того как супруга узнала обо всём и написала заявление. Следователи СК собрали все доказательства причастности мужчины к указанным преступлениям.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы.
изнасилование

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