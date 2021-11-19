Пассажирка попала в больницу
Вечером 18 ноября в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала женщина. На федеральной трассе «Байкал» вблизи села Вознесеновка столкнулись грузовик «ГАЗ-3010» и кроссовер «Субару Форестер».
- 57-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3010» совершил столкновение с автомобилем «Субару Форестер» под управлением водителя 1957 года рождения. В результате ДТП 42-летняя пассажирка «Субару» с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 ноября в Бурятии произошёл очередной наезд на «зебре». Пострадала школьница, возвращавшаяся домой.
18 ноября из Джидинского района в Улан-Удэ доставили вертолётом двух мужчин, тяжело пострадавших в столкновении легковушки с большегрузом.
В Бурятии на трассе столкнулись грузовик и кроссовер
Происшествия, Фото:
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