В Иркутской области УАЗ ушёл под лёд

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчину, выбравшегося из тонущего авто, накажут



В ночь на 18 ноября на реке Бирюса в Тайшетском районе Иркутской области под лёд ушёл автомобиль УАЗ. За рулём был 30-летний житель Новобирюсинска. По предварительным данным, он ехал из рабочего посёлка Новобирюсинский в посёлок Шелаево.



К счастью, мужчине удалось выбраться из тонущего автомобиля.



В непосредственной близости от места происшествия на обоих берегах реки установлены знаки, запрещающие движение, и аншлаги, информирующие об опасности.



- В настоящее время решается вопрос об извлечении автомобиля их воды - он находится в 50 метрах от берега, и привлечении водителя к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



За нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей.

