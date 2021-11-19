Мужчину, выбравшегося из тонущего авто, накажут
В ночь на 18 ноября на реке Бирюса в Тайшетском районе Иркутской области под лёд ушёл автомобиль УАЗ. За рулём был 30-летний житель Новобирюсинска. По предварительным данным, он ехал из рабочего посёлка Новобирюсинский в посёлок Шелаево.
К счастью, мужчине удалось выбраться из тонущего автомобиля.
В непосредственной близости от места происшествия на обоих берегах реки установлены знаки, запрещающие движение, и аншлаги, информирующие об опасности.
- В настоящее время решается вопрос об извлечении автомобиля их воды - он находится в 50 метрах от берега, и привлечении водителя к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
За нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей.
В Иркутской области УАЗ ушёл под лёд
Происшествия, Фото:
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