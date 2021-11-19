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В Бурятии ловцов омуля ловили с помощью тепловизоров

В Бурятии ловцов омуля ловили с помощью тепловизоров
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
За несколько месяцев изъяли байкальского омуля на 12 миллионов

В Бурятии подвели итоги второго этапа операции «Путина-2021», проводившейся с августа по ноябрь.

- Совместными усилиями сотрудников сил специального назначения управления Росгвардии, представителей Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и сотрудников МВД задержаны более 40 граждан, подозреваемых в нарушении запрета на вылов байкальского омуля, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Изъяты рыболовные снасти, 17 лодок, сети длиной более 800 метров и больше 1600 хвостов нерестового омуля общим весом 714 килограммов.

В общей сложности изъяли байкальского омуля на сумму более 12 миллионов рублей

В патрулировании на реке Селенга и на Байкале были задействованы два скоростных катера Росгвардии, оборудованные тепловизорами и приборами ночного видения. Эти приборы позволяют обнаружить в темноте плавсредства в диапазоне до 30 километров.

По всем выявленным фактам браконьерства возбуждены уголовные и административные дела за незаконный вылов водных биологических ресурсов.

Кроме того, силовые ведомства проводили рейды по пресечению незаконной торговли рыбой в Улан-Удэ и прилегающих к Байкалу районах республики.

В Бурятии действует запрет на вылов байкальского омуля. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одной особи байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей
браконьерство омуль

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