Женщины пришли в квартиру за своими вещами
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который едва не убил бывшую жену и её мать.
По версии следствия, вечером 16 ноября в подъезде дома в 7 квартале в городе Железногорск-Илимский пьяный мужчина нанёс множественные удары металлической трубой своей бывшей супруге и её матери. Женщины пришли в квартиру, чтобы забрать личные вещи.
На шум в подъезде обратили внимание соседи, которые и задержали разбуянившегося мужчину. Избитых женщин экстренно доставили в больницу с переломами и другими травмами.
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается мотив преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области избил трубой бывшую жену и её мать
Происшествия, Фото:
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