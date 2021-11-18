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Житель Иркутской области избил трубой бывшую жену и её мать

Житель Иркутской области избил трубой бывшую жену и её мать
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщины пришли в квартиру за своими вещами

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который едва не убил бывшую жену и её мать.

По версии следствия, вечером 16 ноября в подъезде дома в 7 квартале в городе Железногорск-Илимский пьяный мужчина нанёс множественные удары металлической трубой своей бывшей супруге и её матери. Женщины пришли в квартиру, чтобы забрать личные вещи.

На шум в подъезде обратили внимание соседи, которые и задержали разбуянившегося мужчину. Избитых женщин экстренно доставили в больницу с переломами и другими травмами.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается мотив преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

покушение на убийство

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