Подозрительного молодого человека увидели росгвардейцы
В Москве на улице Молодцова сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Иркутской области по подозрению в угоне автомобиля.
Во время патрулирования росгвардейцы обратили внимание на машину, водитель которой при их виде остановился, вышел из салона и побежал. Заподозрив неладное, сотрудники Росгвардии догнали парня и остановили его для проверки.
21-летний житель Иркутской области признался, что поспорил со своим знакомым, что сможет завести чужое авто без ключа. В машине, действительно, обнаружили сорванный замок зажигания и напрямую соединённые провода.
Сам молодой человек был пьян. Также оказалось, что у задержанного нет водительского удостоверения.
Для дальнейшего разбирательства его передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии России.
Житель Иркутской области на спор угнал авто в Москве
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщины пришли в квартиру за своими вещами
Мужчины тяжело пострадали в столкновении легковушки и большегруза
Подозрительного молодого человека увидели росгвардейцы
Мужчина убил трубой спящего соперника
Вор залез в кладовку
Мужчина нарубил деревьев на 150 тысяч рублей
Мужчина убил собутыльников, чтобы скрыть другое преступление
В Сеть «слили» документ, где раскрываются подробности страшного ДТП
Неравнодушных людей хотят представить к награде
Мужчину с наркотиками поймали на привокзальной площади
Во дворе загорелась стайка
Задержаны трое мужчин
Мужчина в пылу гнева уничтожил паспорт бывшей супруги
Мужчину задержали росгвардейцы
Водителю помогли сотрудники ГИБДД