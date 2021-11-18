Житель Иркутской области на спор угнал авто в Москве

Подозрительного молодого человека увидели росгвардейцы



В Москве на улице Молодцова сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Иркутской области по подозрению в угоне автомобиля.



Во время патрулирования росгвардейцы обратили внимание на машину, водитель которой при их виде остановился, вышел из салона и побежал. Заподозрив неладное, сотрудники Росгвардии догнали парня и остановили его для проверки.



21-летний житель Иркутской области признался, что поспорил со своим знакомым, что сможет завести чужое авто без ключа. В машине, действительно, обнаружили сорванный замок зажигания и напрямую соединённые провода.



Сам молодой человек был пьян. Также оказалось, что у задержанного нет водительского удостоверения.



Для дальнейшего разбирательства его передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии России.

