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Житель Иркутской области на спор угнал авто в Москве

Житель Иркутской области на спор угнал авто в Москве
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозрительного молодого человека увидели росгвардейцы

В Москве на улице Молодцова сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Иркутской области по подозрению в угоне автомобиля.

Во время патрулирования росгвардейцы обратили внимание на машину, водитель которой при их виде остановился, вышел из салона и побежал. Заподозрив неладное, сотрудники Росгвардии догнали парня и остановили его для проверки.

21-летний житель Иркутской области признался, что поспорил со своим знакомым, что сможет завести чужое авто без ключа. В машине, действительно, обнаружили сорванный замок зажигания и напрямую соединённые провода.

Сам молодой человек был пьян. Также оказалось, что у задержанного нет водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбирательства его передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии России.
угон

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