В Бурятии убийца закапывал и откапывал труп

Мужчина убил трубой спящего соперника



16 ноября в нескольких километрах от села Бичура в лесу нашли труп 60-летнего мужчины. Он был убит – на голове оказалось множество ран.



Следователи раскрыли убийство, задержав по подозрению в нём 40-летнего местного жителя.



По данным следствия, подозреваемый жил в Бичуре с сожительницей. После многочисленных семейных скандалов на почве ревности женщина бросила его и вернулась к бывшему возлюбленному.



Однако 12 ноября пара поссорилась, и мужчина поколотил женщину. Обидевшись, вечером она вернулась к тому, которого недавно сама бросила, и пожаловалась на побои.



Недолго думая, сельчанин направился домой к сопернику. Там он сильно избил спящего хозяина дома металлической трубой по голове, убив на месте.



После этого убийца отнёс труп в лес и закопал. А сам ушёл в длительный запой.



Спустя несколько дней мужчина прекратил пить. Он вернулся в лес, где откопал тело, бросил его на землю и прикрыл ветками. В таком виде спустя несколько дней труп и обнаружили.



По оставленным на месте уликам подозреваемый был быстро установлен.



- В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

