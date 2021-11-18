В Иркутской области раскрыли кражу оборудования для майнинга

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вор залез в кладовку



Сотрудники уголовного розыска в посёлке Хужир Ольхонского района Иркутской области задержали похитителя оборудования для добычи криптовалюты. У него обнаружена пропавшая техника, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Жертвой вора стал 44-летний сельчанин. Он рассказал, что в его кладовку проникли неизвестные и украли оборудование для майнинга цифровой валюты. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.



Вскоре оперативники установили вероятного подозреваемого, которым оказался 42-летний мужчина, ранее судимый два раза.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Оборудование для майнинга изъято и после проведения всех необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу.



- С начала года зарегистрировано около 250 подобных преступлений. Ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 76 миллионов рублей, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.

