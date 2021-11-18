В Бурятии «чёрных» лесорубов задержали благодаря сломавшемуся трактору

Мужчина нарубил деревьев на 150 тысяч рублей



Гусиноозёрский районный суд вынес приговор жителю Селенгинского района, признав его в незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



В этого года мужчина отправился на незаконную рубку сосен. Для того, чтобы вырубить больше, он позвал своего друга. Вечером они поехали в лес на грузовом автомобиле и тракторе.



Приехав на место, мужчины поняли, что трактор сломался. Пока подельник занимался ремонтом трактора, сам мужчина валил деревья, а чуть позже присоединился к ремонту. В это время к ним подошли сотрудники Селенгинского лесничества и полиции.



Нарушитель сознался, что разрешительных документов на заготовку древесины у него нет. Его друг же об этом ничего не знал.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил материальный ущерб в полном объёме и очистил место незаконной рубки от порубочных остатков.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.



Вещественное доказательство – бензопила – конфискована, а незаконно вырубленная древесина обращена в доход государства.

