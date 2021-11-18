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В Бурятии «чёрных» лесорубов задержали благодаря сломавшемуся трактору

В Бурятии «чёрных» лесорубов задержали благодаря сломавшемуся трактору
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина нарубил деревьев на 150 тысяч рублей

Гусиноозёрский районный суд вынес приговор жителю Селенгинского района, признав его в незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

В этого года мужчина отправился на незаконную рубку сосен. Для того, чтобы вырубить больше, он позвал своего друга. Вечером они поехали в лес на грузовом автомобиле и тракторе.

Приехав на место, мужчины поняли, что трактор сломался. Пока подельник занимался ремонтом трактора, сам мужчина валил деревья, а чуть позже присоединился к ремонту. В это время к ним подошли сотрудники Селенгинского лесничества и полиции.

Нарушитель сознался, что разрешительных документов на заготовку древесины у него нет. Его друг же об этом ничего не знал.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил материальный ущерб в полном объёме и очистил место незаконной рубки от порубочных остатков.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.

Вещественное доказательство – бензопила – конфискована, а незаконно вырубленная древесина обращена в доход государства.
черные лесорубы

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