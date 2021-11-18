Мужчина убил собутыльников, чтобы скрыть другое преступление
Суд вынес приговор 45-летнему, ранее судимому жителю посёлка Холбон Шилкинского района Забайкальского края, который убил двух человек.
В ночь с 19 на 20 февраля 2021 года мужчина распивал спиртные напитки с двумя знакомыми мужчинами и женщиной в своём доме в посёлке Холбон. В ходе застолья хозяин поссорился с гостьей и ударил её ножом в лицо и шею.
Не желая, чтобы собутыльники рассказали о том, что произошло, мужчина набросился и на них. Он начал бить их ножом по телу, убив на месте.
Пострадавшей женщине своевременно была оказана медицинская помощь, и она выжила.
- Следствием проведён большой объём процессуальных действий - ряд экспертных исследований, допросов, очных ставок. Собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Приговором суда от 18 ноября мужчина осуждён к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
В Забайкалье убийцу осудили на 23 года колонии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вор залез в кладовку
Мужчина нарубил деревьев на 150 тысяч рублей
Мужчина убил собутыльников, чтобы скрыть другое преступление
В Сеть «слили» документ, где раскрываются подробности страшного ДТП
Неравнодушных людей хотят представить к награде
Мужчину с наркотиками поймали на привокзальной площади
Во дворе загорелась стайка
Задержаны трое мужчин
Мужчина в пылу гнева уничтожил паспорт бывшей супруги
Мужчину задержали росгвардейцы
Водителю помогли сотрудники ГИБДД
Девушка попала в больницу, возвращаясь из школы
Мужчина позвал в сауну сразу трёх девушек
С парой «рассчитывались» наркотиками
Происшествия, 17.11.2021
После автоаварии ребёнок получил тяжелейшие травмы и испытывал невыносимую боль