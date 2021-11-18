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В Забайкалье убийцу осудили на 23 года колонии

В Забайкалье убийцу осудили на 23 года колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина убил собутыльников, чтобы скрыть другое преступление

Суд вынес приговор 45-летнему, ранее судимому жителю посёлка Холбон Шилкинского района Забайкальского края, который убил двух человек.

В ночь с 19 на 20 февраля 2021 года мужчина распивал спиртные напитки с двумя знакомыми мужчинами и женщиной в своём доме в посёлке Холбон. В ходе застолья хозяин поссорился с гостьей и ударил её ножом в лицо и шею.

Не желая, чтобы собутыльники рассказали о том, что произошло, мужчина набросился и на них. Он начал бить их ножом по телу, убив на месте.

Пострадавшей женщине своевременно была оказана медицинская помощь, и она выжила.

- Следствием проведён большой объём процессуальных действий - ряд экспертных исследований, допросов, очных ставок. Собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Приговором суда от 18 ноября мужчина осуждён к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

убийство

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