В Забайкалье убийцу осудили на 23 года колонии

Мужчина убил собутыльников, чтобы скрыть другое преступление



Суд вынес приговор 45-летнему, ранее судимому жителю посёлка Холбон Шилкинского района Забайкальского края, который убил двух человек.



В ночь с 19 на 20 февраля 2021 года мужчина распивал спиртные напитки с двумя знакомыми мужчинами и женщиной в своём доме в посёлке Холбон. В ходе застолья хозяин поссорился с гостьей и ударил её ножом в лицо и шею.



Не желая, чтобы собутыльники рассказали о том, что произошло, мужчина набросился и на них. Он начал бить их ножом по телу, убив на месте.



Пострадавшей женщине своевременно была оказана медицинская помощь, и она выжила.



- Следствием проведён большой объём процессуальных действий - ряд экспертных исследований, допросов, очных ставок. Собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Приговором суда от 18 ноября мужчина осуждён к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.



