В Сеть «слили» документ, где раскрываются подробности страшного ДТП
Стали известны подробности страшного ДТП, произошедшего в Кабанском районе Бурятии и унёсшего жизни супругов и их девятилетней дочери. Это ДТП могло произойти по вине офицера Росгвардии из Иркутска, следует из документа, который неизвестные «слили» в Сеть.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 4 ноября в районе села Мишиха Кабанского района Бурятии. Столкнулись «Тойота Королла» и «Хонда». На месте погибли двое пассажиров «Тойоты» - 51-летняя женщина и её девятилетняя дочь. Глава семейства, который сидел за рулём, был доставлен в больнице, где скончался спустя два часа.
Водитель и пассажир «Хонды» выжили и были госпитализированы.
На днях в Telegram-канале «my_police» появилось письмо управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Новосибирской области. В документе говорится, что за рулём «Хонды» находился старший лейтенант, начальник узла связи и радиотехнического обеспечения одной из войсковых частей Иркутска, относящейся к ведению Росгвардии.
«Старший лейтенант <…> в нарушение требований командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ покинул пределы гарнизона, <…> допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением гражданина <…>. В результате ДТП водитель и все его пассажиры (жена и несовершеннолетняя дочь) от полученных трав скончались», — говорится в документе.
Также в письме перечисляются и другие ДТП с участием сибирских росгвардейцев, в том числе со смертельным исходом. Отмечается, что это «свидетельствует о неудовлетворительной работе сотрудников ведомства, отвечающих за мероприятия по предупреждению ДТП, и недисциплинированность личного состава Росгвардии региона». В письме даётся прямое указание запретить личному составу новосибирских росгвардейцев передвигаться на личных машинах после 22:00.
Виновником ДТП в Бурятии, в котором погибла семья, назвали росгвардейца
Происшествия, Фото:
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