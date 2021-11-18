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Виновником ДТП в Бурятии, в котором погибла семья, назвали росгвардейца

Виновником ДТП в Бурятии, в котором погибла семья, назвали росгвардейца
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Сеть «слили» документ, где раскрываются подробности страшного ДТП

Стали известны подробности страшного ДТП, произошедшего в Кабанском районе Бурятии и унёсшего жизни супругов и их девятилетней дочери. Это ДТП могло произойти по вине офицера Росгвардии из Иркутска, следует из документа, который неизвестные «слили» в Сеть.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 4 ноября в районе села Мишиха Кабанского района Бурятии. Столкнулись «Тойота Королла» и «Хонда». На месте погибли двое пассажиров «Тойоты» - 51-летняя женщина и её девятилетняя дочь. Глава семейства, который сидел за рулём, был доставлен в больнице, где скончался спустя два часа.

Водитель и пассажир «Хонды» выжили и были госпитализированы.

На днях в Telegram-канале «my_police» появилось письмо управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Новосибирской области. В документе говорится, что за рулём «Хонды» находился старший лейтенант, начальник узла связи и радиотехнического обеспечения одной из войсковых частей Иркутска, относящейся к ведению Росгвардии.

«Старший лейтенант <…> в нарушение требований командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ покинул пределы гарнизона, <…> допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением гражданина <…>. В результате ДТП водитель и все его пассажиры (жена и несовершеннолетняя дочь) от полученных трав скончались», — говорится в документе.

Также в письме перечисляются и другие ДТП с участием сибирских росгвардейцев, в том числе со смертельным исходом. Отмечается, что это «свидетельствует о неудовлетворительной работе сотрудников ведомства, отвечающих за мероприятия по предупреждению ДТП, и недисциплинированность личного состава Росгвардии региона». В письме даётся прямое указание запретить личному составу новосибирских росгвардейцев передвигаться на личных машинах после 22:00.

Росгвардия ДТП смерть

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