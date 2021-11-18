В Иркутской области на пожаре пожилых людей спасли соседи





В десять часов утра в селе Веренка Заларинского района Иркутской области загорелся жилой дом.Первой к месту прибыла местная добровольная пожарная команда. Их встретил сосед и сообщил, что в горящем доме находятся пожилые люди. Совместными действиями из него были спасены 83-летний мужчина и 66-летняя женщина.Пострадавшие рассказали, что первой запах гари почувствовала женщина и разбудила сожителя. Он начал тушить огонь, но когда понял, что у него не получится самостоятельно это сделать, попытался выйти на улицу. На помощь ему подоспели соседи и прибывшие добровольцы. Затем через окно они эвакуировали и женщину, которая по состоянию здоровья самостоятельно передвигаться не могла. Спасённых передали врачам скорой помощи. Оба они находятся в удовлетворительном состоянии.В течение двух минут огонь был потушен подразделением пожарно-спасательной части № 112. Пламя повредило стену и потолочное перекрытие на общей площади шесть квадратных метров.Причину возникновения пожара установят дознаватели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Ведомство будет ходатайствовать о награждении людей, спасших пенсионеров.