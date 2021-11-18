 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

17 ноября

Популярное

В Иркутской области на пожаре пожилых людей спасли соседи

В Иркутской области на пожаре пожилых людей спасли соседи
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Неравнодушных людей хотят представить к награде

В десять часов утра в селе Веренка Заларинского района Иркутской области загорелся жилой дом.

Первой к месту прибыла местная добровольная пожарная команда. Их встретил сосед и сообщил, что в горящем доме находятся пожилые люди. Совместными действиями из него были спасены 83-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Пострадавшие рассказали, что первой запах гари почувствовала женщина и разбудила сожителя. Он начал тушить огонь, но когда понял, что у него не получится самостоятельно это сделать, попытался выйти на улицу. На помощь ему подоспели соседи и прибывшие добровольцы. Затем через окно они эвакуировали и женщину, которая по состоянию здоровья самостоятельно передвигаться не могла. Спасённых передали врачам скорой помощи. Оба они находятся в удовлетворительном состоянии.


В течение двух минут огонь был потушен подразделением пожарно-спасательной части № 112. Пламя повредило стену и потолочное перекрытие на общей площади шесть квадратных метров.

Причину возникновения пожара установят дознаватели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Ведомство будет ходатайствовать о награждении людей, спасших пенсионеров.


пожар спасение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Виновником ДТП в Бурятии, в котором погибла семья, назвали росгвардейца
Виновником ДТП в Бурятии, в котором погибла семья, назвали росгвардейца
Происшествия, 18.11.2021
В Сеть «слили» документ, где раскрываются подробности страшного ДТП
В Иркутской области на пожаре пожилых людей спасли соседи
В Иркутской области на пожаре пожилых людей спасли соседи
Происшествия, 18.11.2021
Неравнодушных людей хотят представить к награде
В Улан-Удэ служебная собака учуяла наркотики у прохожего
В Улан-Удэ служебная собака учуяла наркотики у прохожего
Происшествия, 18.11.2021
Мужчину с наркотиками поймали на привокзальной площади
На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за порванный паспорт
На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за порванный паспорт
Происшествия, 18.11.2021
Мужчина в пылу гнева уничтожил паспорт бывшей супруги
В Бурятии на «зебре» сбили школьницу
В Бурятии на «зебре» сбили школьницу
Происшествия, 18.11.2021
Девушка попала в больницу, возвращаясь из школы  
В Улан-Удэ молодая мать обокрала иностранца в сауне
В Улан-Удэ молодая мать обокрала иностранца в сауне
Происшествия, 18.11.2021
Мужчина позвал в сауну сразу трёх девушек
Пострадавший в жутком ДТП мальчик в Бурятии встал на ноги
Пострадавший в жутком ДТП мальчик в Бурятии встал на ноги
Происшествия, 17.11.2021
После автоаварии ребёнок получил тяжелейшие травмы и испытывал невыносимую боль
Жителя Бурятии будут судить за смерть женщины и девочки
Жителя Бурятии будут судить за смерть женщины и девочки
Происшествия, 17.11.2021
Грузовик с пассажирами полностью ушёл под воду на реке
В Бурятии фура съехала с дороги и едва не снесла дом
В Бурятии фура съехала с дороги и едва не снесла дом
Происшествия, 17.11.2021
Необычное ДТП произошло в Кабанском районе
В Улан-Удэ наказали парня, притворившегося, что справляет нужду на храм
В Улан-Удэ наказали парня, притворившегося, что справляет нужду на храм
Происшествия, 17.11.2021
«Писающий мальчик» раскаялся и всячески пытался загладить вину

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^