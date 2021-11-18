В Улан-Удэ служебная собака учуяла наркотики у прохожего

Мужчину с наркотиками поймали на привокзальной площади



Во время дежурства на привокзальной площади Улан-Уд служебно-розыскная собака указала кинологу на мужчину. Им оказался 29 летний ранее судимый за кражу житель Прибайкальского района Бурятии. Оказалось, что при нём были 14 гр наркотиков.



- Дознаватели в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. На данный момент расследование продолжается, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



