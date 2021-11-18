В Бурятии заживо сгорели свиньи, курицы и индюки

Во дворе загорелась стайка



Утром 17 ноября в селе Татарский Ключ Заиграевского района Бурятии загорелась стайка с домашними животными и птицами.



Приехавшие пожарные ликвидировали открытое горение за 50 минут.



Сгорели стайка и навес на общей площади 60 кв.м. Погибли содержавшиеся внутри животные – пять свиней, три индюка и девять курицы.



- Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Специалисты предупреждают, что недопустимо оставлять топящуюся печь без присмотра и допускать её перекала. Нужно очищать дымоходы печей, проверять целостность печной кладки и трубы дымохода, оборудовать каждую печь предтопочным листом размером не менее 50 х 70 см.

