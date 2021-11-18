Во дворе загорелась стайка
Утром 17 ноября в селе Татарский Ключ Заиграевского района Бурятии загорелась стайка с домашними животными и птицами.
Приехавшие пожарные ликвидировали открытое горение за 50 минут.
Сгорели стайка и навес на общей площади 60 кв.м. Погибли содержавшиеся внутри животные – пять свиней, три индюка и девять курицы.
- Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Специалисты предупреждают, что недопустимо оставлять топящуюся печь без присмотра и допускать её перекала. Нужно очищать дымоходы печей, проверять целостность печной кладки и трубы дымохода, оборудовать каждую печь предтопочным листом размером не менее 50 х 70 см.
В Бурятии заживо сгорели свиньи, курицы и индюки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во дворе загорелась стайка
Задержаны трое мужчин
Мужчина в пылу гнева уничтожил паспорт бывшей супруги
Мужчину задержали росгвардейцы
Девушка попала в больницу, возвращаясь из школы
Мужчина позвал в сауну сразу трёх девушек
С парой «рассчитывались» наркотиками
После автоаварии ребёнок получил тяжелейшие травмы и испытывал невыносимую боль
Грузовик с пассажирами полностью ушёл под воду на реке
Необычное ДТП произошло в Кабанском районе
«Писающий мальчик» раскаялся и всячески пытался загладить вину
Четырёхквартирный дом сгорел весь
Мужчины срубили несколько десятков сосен
Женщина-водитель стала виновницей аварии, не уступив дорогу
13-летнего школьника искали более 20 добровольцев отряда «ЛизаАлерт»