В Иркутской области ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Задержаны трое мужчин



В городе Саянск полицейские при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали подозреваемых в организации наркотрафика, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Трое жителей Саянска в возрасте от 22 до 31 года создали интернет-магазин и занимались продажей наркотиков посредством закладок. Разовые дозы гашиша и марихуаны помещали в спичечные коробки. Желающие купить их сперва платили, а затем получали координаты тайников.



В целях конспирации злоумышленники общались друг с другом исключительно через мессенджеры. Также они арендовали отдельную квартиру, где хранили и фасовали гашиш и марихуану.



Предполагаемого организатора полицейские задержали сразу после оборудования им очередного тайника. В его машине оперативники обнаружили более двух граммов марихуаны. При обыске съёмной квартиры фигурантов сыщики изъяли ещё девять коробков с наркотиками, весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и сим-карты.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





