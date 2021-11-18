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В Иркутской области ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

В Иркутской области ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Задержаны трое мужчин

В городе Саянск полицейские при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали подозреваемых в организации наркотрафика, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Трое жителей Саянска в возрасте от 22 до 31 года создали интернет-магазин и занимались продажей наркотиков посредством закладок. Разовые дозы гашиша и марихуаны помещали в спичечные коробки. Желающие купить их сперва платили, а затем получали координаты тайников.

В целях конспирации злоумышленники общались друг с другом исключительно через мессенджеры. Также они арендовали отдельную квартиру, где хранили и фасовали гашиш и марихуану.

Предполагаемого организатора полицейские задержали сразу после оборудования им очередного тайника. В его машине оперативники обнаружили более двух граммов марихуаны. При обыске съёмной квартиры фигурантов сыщики изъяли ещё девять коробков с наркотиками, весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


наркотики

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