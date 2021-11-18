Мужчина в пылу гнева уничтожил паспорт бывшей супруги
Житель Иволгинского района Бурятии оказался под следствием за уничтожение паспорта бывшей супруги. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.
13 августа между бывшими супругами произошёл бытовой конфликт. Во время ссоры 22-летняя девушка разорвала общие фотографии на глазах у бывшего супруга. Тогда он, в свою очередь, взял из её сумки паспорт и порвал его. Порванный документ он выбросил в печь.
После скандала молодой человек пообещал девушке оплатить понесённые убытки за восстановление паспорта, однако не сделал этого. Тогда бывшая супруга написала заявление в полицию.
Следствие возбудило уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Похищение, уничтожение, повреждение официальных документов». Подобные действия наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырёх месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
На жителя Бурятии возбудили уголовное дело за порванный паспорт
Происшествия, Фото:
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