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В Улан-Удэ нашли жителя другого региона, прячущегося от суда

В Улан-Удэ нашли жителя другого региона, прячущегося от суда
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчину задержали росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного мужчину, который выходил из продуктового магазина. У него решили проверить документы. Так выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.

- 25-летний уроженец Забайкальского края был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов, за совершение кражи в Хабаровском крае. Проигнорировав требования закона, в ходе судебного разбирательства мужчина покинул территорию края и уехал в Бурятию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
федеральный розыск Росгвардия

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