В Улан-Удэ нашли жителя другого региона, прячущегося от суда

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчину задержали росгвардейцы



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного мужчину, который выходил из продуктового магазина. У него решили проверить документы. Так выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.



- 25-летний уроженец Забайкальского края был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов, за совершение кражи в Хабаровском крае. Проигнорировав требования закона, в ходе судебного разбирательства мужчина покинул территорию края и уехал в Бурятию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.



Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

