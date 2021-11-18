В Улан-Удэ нашли жителя другого региона, прячущегося от суда

Мужчину задержали росгвардейцы
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного мужчину, который выходил из продуктового магазина. У него решили проверить документы. Так выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.
- 25-летний уроженец Забайкальского края был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов, за совершение кражи в Хабаровском крае. Проигнорировав требования закона, в ходе судебного разбирательства мужчина покинул территорию края и уехал в Бурятию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.
Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
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Происшествия, Фото:
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