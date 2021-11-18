Водителю помогли сотрудники ГИБДД
В Качугском районе Иркутской области вечером 17 ноября на горе Муя на автодороге Качуг – Жигалов сломался лесовоз. Большегруз не мог двигаться и перегородил дорогу.
- На месте инцидента незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Они организовали ручное регулирование дорожного движения, позволив специальной технике вызволить из снежного плена транспортное средство и вернуть его на проезжую часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД и дорожной службы за оказанную помощь, после чего продолжил путь.
В Иркутской области сломавший лесовоз перегородил дорогу
Происшествия, Фото:
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