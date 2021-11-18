В Иркутской области сломавший лесовоз перегородил дорогу

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Водителю помогли сотрудники ГИБДД



В Качугском районе Иркутской области вечером 17 ноября на горе Муя на автодороге Качуг – Жигалов сломался лесовоз. Большегруз не мог двигаться и перегородил дорогу.



- На месте инцидента незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Они организовали ручное регулирование дорожного движения, позволив специальной технике вызволить из снежного плена транспортное средство и вернуть его на проезжую часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД и дорожной службы за оказанную помощь, после чего продолжил путь.



