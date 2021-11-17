Жителя Бурятии будут судить за смерть женщины и девочки

Грузовик с пассажирами полностью ушёл под воду на реке



31-летний житель Окинского района Бурятии, чьё решение привело к гибели женщины и семилетней девочки, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Трагедия произошла ночью 21 августа 2021 года. Мужчина ехал за рулём грузовика «Урал», он вёз родственников из отдалённого зимовья в село Орлик. Водитель знал о безопасной объездной дороге, а также о том, что река после дождей вышла из берегов. Однако водитель всё же решил поехать вброд через реку.



Во время движения машина на большой скорости заехала в яму и полностью погрузилась под воду. Пассажиры, которые сидели в кабине и кузове тонущего автомобиля, выбрались на крышу.



Однако из пяти пассажиров двое погибли. 48-летнюю женщину и её семилетнюю племянницу унесло сильным течением, и они утонули.



Под утро тела нашли ниже по течению реки.



Уголовное дело в отношении водителя направлено в суд для рассмотрения.

