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Жителя Бурятии будут судить за смерть женщины и девочки

Жителя Бурятии будут судить за смерть женщины и девочки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Грузовик с пассажирами полностью ушёл под воду на реке

31-летний житель Окинского района Бурятии, чьё решение привело к гибели женщины и семилетней девочки, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Трагедия произошла ночью 21 августа 2021 года. Мужчина ехал за рулём грузовика «Урал», он вёз родственников из отдалённого зимовья в село Орлик. Водитель знал о безопасной объездной дороге, а также о том, что река после дождей вышла из берегов. Однако водитель всё же решил поехать вброд через реку.

Во время движения машина на большой скорости заехала в яму и полностью погрузилась под воду. Пассажиры, которые сидели в кабине и кузове тонущего автомобиля, выбрались на крышу.

Однако из пяти пассажиров двое погибли. 48-летнюю женщину и её семилетнюю племянницу унесло сильным течением, и они утонули.

Под утро тела нашли ниже по течению реки.

Уголовное дело в отношении водителя направлено в суд для рассмотрения. 
причинение смерти по неосторожности

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