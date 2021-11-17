Житель Иркутской области поджёг квартиру, где были девушка и трое детей

Четырёхквартирный дом сгорел весь



25-летнего жителя города Шелехова будут судить за поджог квартиры в попытке убить девушку. Помимо неё, в квартире были трое детей.



- По версии следствия, ночью 6 ноября 2020 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог квартиры жилого дома, расположенного на ул.Заводская, с целью причинения смерти своей знакомой. Злоумышленник знал, что помимо девушки в квартире находятся трое детей в возрасте 8 и 10 лет, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



К счастью, все остались живы, хоть четырёхквартирный дом и сгорел полностью. Жильцы успели спастись, а поджигателя задержали полицейские.



Задержанный был взят под стражу, скоро он предстанет перед судом.

