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В Улан-Удэ виновница ДТП расплатилась только после ареста машины

В Улан-Удэ виновница ДТП расплатилась только после ареста машины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина-водитель стала виновницей аварии, не уступив дорогу

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с виновницы ДТП свыше 70 тысяч рублей ущерба в пользу автомобилиста.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины. На перекрёстке неравнозначных дорог, движущаяся по второстепенной дороге, она не уступила дорогу автомобилю, приближающемуся по главной дороге. В результате столкновения второй машине потребовался ремонт.

В связи с тем, что на момент аварии у женщины отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба.

- Было проверено имущественное положение должницы. На основании полученных сведений из регистрирующих органов установлено, что за девушкой числится автомобиль марки Toyota Highlander, на который в последующем был наложен арест. Именно арест автотранспортного средства стал причиной скорейшей оплаты задолженности в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

На сегодняшний день с женщины взыскано 76 469 рублей материального ущерба, а также три тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.

автомобили судебные приставы

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