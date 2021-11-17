В Улан-Удэ виновница ДТП расплатилась только после ареста машины

Женщина-водитель стала виновницей аварии, не уступив дорогу



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с виновницы ДТП свыше 70 тысяч рублей ущерба в пользу автомобилиста.



Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины. На перекрёстке неравнозначных дорог, движущаяся по второстепенной дороге, она не уступила дорогу автомобилю, приближающемуся по главной дороге. В результате столкновения второй машине потребовался ремонт.



В связи с тем, что на момент аварии у женщины отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба.



- Было проверено имущественное положение должницы. На основании полученных сведений из регистрирующих органов установлено, что за девушкой числится автомобиль марки Toyota Highlander, на который в последующем был наложен арест. Именно арест автотранспортного средства стал причиной скорейшей оплаты задолженности в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



На сегодняшний день с женщины взыскано 76 469 рублей материального ущерба, а также три тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.



