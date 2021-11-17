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В Улан-Удэ волонтёры нашли пропавшего ночью школьника

В Улан-Удэ волонтёры нашли пропавшего ночью школьника
Происшествия,  Фото:"ЛизаАлерт"
13-летнего школьника искали более 20 добровольцев отряда «ЛизаАлерт»

Заявка о пропаже 13-летнего школьника в Улан-Удэ поступила на горячую линию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в вчера, 16 ноября, в 20:51. По словам родных, день мальчик провёл на уроках в школе, однако вовремя домой не вернулся. Как показали камеры наблюдения, он вышел со школьного двора и направился в противоположную от дома сторону, рассказали в пресс-службе отряде «ЛизаАлерт».

С первых минут к поиску подключилась команда опытных поисковиков: координатор, инфорги.

- После первой информации, полученной от мамы, стало понятно, что необходимо срочно собирать добровольцев на активный поиск. В 21:18 координатором был объявлен срочный сбор и через 10 минут первый экипаж прибыл на обозначенное место поиска, - рассказывает старший инфорг отряда Лариса Андреева.

Оперативно была подготовлена ориентировка, собрана информация у родственников, сотрудников полиции, классного руководителя. Добровольцы выдвинулись на осмотр улиц вдоль проезжих частей, дворов, осмотрели парк, продуктовые магазины и другие общественные места и объекты.

Через два часа после получения заявки школьник был найден поисковиками на одной из улиц города.

- Когда мы заметили мальчика, сначала я обратила внимание на красные вставки возле карманов на его чёрной куртке. Такое описание нам дал координатор поиска. Затем я спросила, как его зовут и поняла, что это наш без вести пропавший, - поделилась поисковик отряда Дильнара Курбанова. Затем мы с ребятами отвезли его к маме, с ним всё в порядке.

Всего в поиске принимало участие 22 добровольца, было отработано восемь задач и пройдено и наезжено более 50 км.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия был основан 10 февраля 2018 года. За это время принято 865 заявок на поиск, найдены живыми 651 человек, 233 из них дети.
волонтеры пропавшие без вести школьники

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