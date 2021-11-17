13-летнего школьника искали более 20 добровольцев отряда «ЛизаАлерт»
Заявка о пропаже 13-летнего школьника в Улан-Удэ поступила на горячую линию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в вчера, 16 ноября, в 20:51. По словам родных, день мальчик провёл на уроках в школе, однако вовремя домой не вернулся. Как показали камеры наблюдения, он вышел со школьного двора и направился в противоположную от дома сторону, рассказали в пресс-службе отряде «ЛизаАлерт».
С первых минут к поиску подключилась команда опытных поисковиков: координатор, инфорги.
- После первой информации, полученной от мамы, стало понятно, что необходимо срочно собирать добровольцев на активный поиск. В 21:18 координатором был объявлен срочный сбор и через 10 минут первый экипаж прибыл на обозначенное место поиска, - рассказывает старший инфорг отряда Лариса Андреева.
Оперативно была подготовлена ориентировка, собрана информация у родственников, сотрудников полиции, классного руководителя. Добровольцы выдвинулись на осмотр улиц вдоль проезжих частей, дворов, осмотрели парк, продуктовые магазины и другие общественные места и объекты.
Через два часа после получения заявки школьник был найден поисковиками на одной из улиц города.
- Когда мы заметили мальчика, сначала я обратила внимание на красные вставки возле карманов на его чёрной куртке. Такое описание нам дал координатор поиска. Затем я спросила, как его зовут и поняла, что это наш без вести пропавший, - поделилась поисковик отряда Дильнара Курбанова. Затем мы с ребятами отвезли его к маме, с ним всё в порядке.
Всего в поиске принимало участие 22 добровольца, было отработано восемь задач и пройдено и наезжено более 50 км.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия был основан 10 февраля 2018 года. За это время принято 865 заявок на поиск, найдены живыми 651 человек, 233 из них дети.
В Улан-Удэ волонтёры нашли пропавшего ночью школьника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчины срубили несколько десятков сосен
Женщина-водитель стала виновницей аварии, не уступив дорогу
13-летнего школьника искали более 20 добровольцев отряда «ЛизаАлерт»
Пешеходов просят не выбегать на скользкие дороги
Автоавария произошла на скользкой дороге
Пожилая женщина не поверила аферистам
Пассажиру потребовалась медпомощь
Преступная группа орудовала пять лет
Потерпевшая взяла кредиты в трёх разных банках
На место происшествия вызывали полицию
Подрались посетитель сауны и таксист
Пенсионерка попалась на удочку мошенников
Грабители напали на мужчину и девушку в лесополосе
На крючок автомошенника попались улан-удэнцы
Мужчина решил разобраться с недобросовестным агентством недвижимости