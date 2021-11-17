Автоавария произошла на скользкой дороге
Сегодня около 11.30 часов на улице Тепловая в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
- 53-летняя женщина за рулём автомобиля «Тойота Камри Грация», не имеющая водительских прав, не учла неблагоприятные дорожные условия и совершила столкновение с автомобилем «Тойоиа Виста». Иномаркой управлял 33-летний мужчина, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Тойоты Виста» и его супруга 1988 года рождения получили травмы различной степени тяжести.
В Улан-Удэ женщина без прав устроила ДТП с пострадавшими
Происшествия, Фото:
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