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В Улан-Удэ женщина без прав устроила ДТП с пострадавшими

В Улан-Удэ женщина без прав устроила ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автоавария произошла на скользкой дороге

Сегодня около 11.30 часов на улице Тепловая в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

- 53-летняя женщина за рулём автомобиля «Тойота Камри Грация», не имеющая водительских прав, не учла неблагоприятные дорожные условия и совершила столкновение с автомобилем «Тойоиа Виста». Иномаркой управлял 33-летний мужчина, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Тойоты Виста» и его супруга 1988 года рождения получили травмы различной степени тяжести.
ДТП

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