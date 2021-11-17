Пожилая женщина не поверила аферистам
15 ноября в полицию обратилась 63-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что на мобильный телефон неоднократно поступают звонки с указанием перевести её деньги на не принадлежащий ей банковский счёт. Звонившие представлялись сотрудниками МВД, Следственного комитета и работниками банка.
Однако женщина проявила не поверила им, чем уберегла свои накопления, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортная полиция призывает проявлять бдительность при поступлении звонков с просьбой предоставить персональные данные.
Бдительная улан-удэнка не повелась на удочку мошенников
Происшествия, Фото:
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