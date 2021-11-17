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В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося на крышу внедорожника

В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося на крышу внедорожника
Происшествия, 
Пассажиру потребовалась медпомощь

ДТП со смертельным исходом произошло в Усть-Илимском районе Иркутской области 16 ноября около 20.30 часов.

Водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь на участке автодороги «Братск-Усть-Илимск» между посёлком Эдучанка вблизи моста через реку Мастырка, допустил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.

41-летний мужчина, находившийся за рулём «Шевроле», скончался на месте. Также медицинская помощь потребовалась 46-летнему пассажиру легковушки.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.


ДТП смерть

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