В Иркутской области погиб водитель перевернувшегося на крышу внедорожника

Пассажиру потребовалась медпомощь



ДТП со смертельным исходом произошло в Усть-Илимском районе Иркутской области 16 ноября около 20.30 часов.



Водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь на участке автодороги «Братск-Усть-Илимск» между посёлком Эдучанка вблизи моста через реку Мастырка, допустил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.



41-летний мужчина, находившийся за рулём «Шевроле», скончался на месте. Также медицинская помощь потребовалась 46-летнему пассажиру легковушки.



По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.





