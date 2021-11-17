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В Иркутске гражданин КНР получил семь лет колонии за контрабанду леса

В Иркутске гражданин КНР получил семь лет колонии за контрабанду леса
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Преступная группа орудовала пять лет

В Иркутске осуждён гражданин КНР, который контрабандой экспортировал лесоматериалы на сумму более 230 миллионов рублей.

- Члены организованной преступной группы с международными связями, состоящей из четырёх человек, руководителем которой являлся подсудимый, на протяжении пяти лет (с февраля 2015 по декабрь 2019) совершали преступления в сфере незаконного оборота лесоматериалов. Участники группы скупали незаконно заготовленную на территории Иркутской области древесину и обрабатывали её. Затем реализовывали лесопродукцию как на территории Российской Федерации, так и с вывозом за рубеж. Для сокрытия своей преступной деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем, использовали так называемые «фирмы-однодневки» и их банковские счета, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Всего было продано более 146 тысяч кубометров незаконно вырубленного леса общей стоимостью 407 млн рублей. За границу вывезли 40 тысяч кубометров леса среднерыночной стоимостью 233 млн.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Остальные контрабандисты ранее также были осуждены к различным срокам лишения свободы.
контрабанда леса

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