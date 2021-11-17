Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей

Потерпевшая взяла кредиты в трёх разных банках



Иркутянка взяла кредиты и перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



Для обмана 48-летней женщины аферисты воспользовались стандартной схемой, которая начиналась со звонка от «службы безопасности банка», с сообщением, что неизвестные попытались оформить кредит. Предложив пресечь хищение и сохранить деньги, а также сохранить свою кредитную историю, женщину убедили оформить кредит на как можно большую сумму, а затем снять деньги и перечислить их на «безопасный счёт».



Мошенники звонили иркутянке и говорили о необходимости оформлять кредиты в разных банках на всё большие суммы. В итоге она оформила кредиты в трёх разных банках. В общей сложности, в течение суток она перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

