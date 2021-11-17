 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

16 ноября

Популярное

Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей

Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Потерпевшая взяла кредиты в трёх разных банках

Иркутянка взяла кредиты и перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Для обмана 48-летней женщины аферисты воспользовались стандартной схемой, которая начиналась со звонка от «службы безопасности банка», с сообщением, что неизвестные попытались оформить кредит. Предложив пресечь хищение и сохранить деньги, а также сохранить свою кредитную историю, женщину убедили оформить кредит на как можно большую сумму, а затем снять деньги и перечислить их на «безопасный счёт».

Мошенники звонили иркутянке и говорили о необходимости оформлять кредиты в разных банках на всё большие суммы. В итоге она оформила кредиты в трёх разных банках. В общей сложности, в течение суток она перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия, 17.11.2021
Потерпевшая взяла кредиты в трёх разных банках
В улан-удэнской сауне произошла драка
В улан-удэнской сауне произошла драка
Происшествия, 17.11.2021
Подрались посетитель сауны и таксист
В Иркутской области четверо грабителей до смерти избили прохожего
В Иркутской области четверо грабителей до смерти избили прохожего
Происшествия, 17.11.2021
Грабители напали на мужчину и девушку в лесополосе
В Бурятии мошенник обещал автомобили по очень низкой цене
В Бурятии мошенник обещал автомобили по очень низкой цене
Происшествия, 17.11.2021
На крючок автомошенника попались улан-удэнцы
Улан-удэнец вступился за своего подчинённого и получил уголовное дело
Улан-удэнец вступился за своего подчинённого и получил уголовное дело
Происшествия, 17.11.2021
Мужчина решил разобраться с недобросовестным агентством недвижимости
В Чите на пожаре в гараже обнаружили тело мужчины
В Чите на пожаре в гараже обнаружили тело мужчины
Происшествия, 17.11.2021
Автомобиль, находящийся в гараже, сгорел полностью 
В Бурятии выросло число разбоев
В Бурятии выросло число разбоев
Происшествия, 17.11.2021
Всего с начала года зарегистрировано более 17,5 тысяч преступлений 
В Улан-Удэ оштрафовали уклониста от армии
В Улан-Удэ оштрафовали уклониста от армии
Происшествия, 16.11.2021
Молодой человек не приходил в военкомат по повесткам
В Бурятии полицейские активно изымают байкальский омуль
В Бурятии полицейские активно изымают байкальский омуль
Происшествия, 16.11.2021
Во время второго этапа операции «Путина» обнаружили семь тонн омуля
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали два человека
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали два человека
Происшествия, 16.11.2021
Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^