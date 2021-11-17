В улан-удэнской сауне произошла драка

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Подрались посетитель сауны и таксист



В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали об инциденте, произошедшем в сауне.



- Ночью в одной из городских саун сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны пресекли происходящую там драку, - сообщили в Росгвардии.



Работники сауны пояснили, что между посетителем и водителем такси возник конфликт, быстро перешедший в выяснение отношений на кулаках. Таксисту были нанесены побои.



Обоих мужчин доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что задержанный посетитель сауны, 42-летний ранее судимый улан-удэнец, в ходе драки незаметно стащил у таксиста сотовый телефон стоимостью около 3500 рублей.



Возбуждено уголовное дело.

