Подрались посетитель сауны и таксист
В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали об инциденте, произошедшем в сауне.
- Ночью в одной из городских саун сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны пресекли происходящую там драку, - сообщили в Росгвардии.
Работники сауны пояснили, что между посетителем и водителем такси возник конфликт, быстро перешедший в выяснение отношений на кулаках. Таксисту были нанесены побои.
Обоих мужчин доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что задержанный посетитель сауны, 42-летний ранее судимый улан-удэнец, в ходе драки незаметно стащил у таксиста сотовый телефон стоимостью около 3500 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
В улан-удэнской сауне произошла драка
Происшествия, Фото:
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