Пенсионерка попалась на удочку мошенников
67-летняя жительница села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию 12 ноября, сообщили в МВД по Бурятии.
В марте в социальной сети пенсионерке пришло сообщение от сестры о юбилее школы, в которой они учились. В честь праздника администрация школы якобы дарит всем выпускникам по пять тысяч рублей.
Чтобы получить деньги, предлагалось указать номер банковской карты и код, который придёт смс-оповещением на сотовый телефон.
Женщина доверилась и передала все запрашиваемые данные. Спустя несколько минут с её банковского счета было списано более 23 тысяч рублей. Страница «сестры» и переписка с ней оказались удалены.
Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, однако в правоохранительные органы обратилась только спустя несколько месяцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 50-летняя улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов рублей.
В Бурятии пенсионерка поверила в выплаты от школы бывшим ученикам
Происшествия, Фото:
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