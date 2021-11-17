 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

16 ноября

Популярное

В Бурятии пенсионерка поверила в выплаты от школы бывшим ученикам

В Бурятии пенсионерка поверила в выплаты от школы бывшим ученикам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионерка попалась на удочку мошенников

67-летняя жительница села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию 12 ноября, сообщили в МВД по Бурятии.

В марте в социальной сети пенсионерке пришло сообщение от сестры о юбилее школы, в которой они учились. В честь праздника администрация школы якобы дарит всем выпускникам по пять тысяч рублей.

Чтобы получить деньги, предлагалось указать номер банковской карты и код, который придёт смс-оповещением на сотовый телефон.

Женщина доверилась и передала все запрашиваемые данные. Спустя несколько минут с её банковского счета было списано более 23 тысяч рублей. Страница «сестры» и переписка с ней оказались удалены.

Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, однако в правоохранительные органы обратилась только спустя несколько месяцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 50-летняя улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов рублей.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия, 17.11.2021
Потерпевшая взяла кредиты в трёх разных банках
В улан-удэнской сауне произошла драка
В улан-удэнской сауне произошла драка
Происшествия, 17.11.2021
Подрались посетитель сауны и таксист
В Иркутской области четверо грабителей до смерти избили прохожего
В Иркутской области четверо грабителей до смерти избили прохожего
Происшествия, 17.11.2021
Грабители напали на мужчину и девушку в лесополосе
В Бурятии мошенник обещал автомобили по очень низкой цене
В Бурятии мошенник обещал автомобили по очень низкой цене
Происшествия, 17.11.2021
На крючок автомошенника попались улан-удэнцы
Улан-удэнец вступился за своего подчинённого и получил уголовное дело
Улан-удэнец вступился за своего подчинённого и получил уголовное дело
Происшествия, 17.11.2021
Мужчина решил разобраться с недобросовестным агентством недвижимости
В Чите на пожаре в гараже обнаружили тело мужчины
В Чите на пожаре в гараже обнаружили тело мужчины
Происшествия, 17.11.2021
Автомобиль, находящийся в гараже, сгорел полностью 
В Бурятии выросло число разбоев
В Бурятии выросло число разбоев
Происшествия, 17.11.2021
Всего с начала года зарегистрировано более 17,5 тысяч преступлений 
В Улан-Удэ оштрафовали уклониста от армии
В Улан-Удэ оштрафовали уклониста от армии
Происшествия, 16.11.2021
Молодой человек не приходил в военкомат по повесткам
В Бурятии полицейские активно изымают байкальский омуль
В Бурятии полицейские активно изымают байкальский омуль
Происшествия, 16.11.2021
Во время второго этапа операции «Путина» обнаружили семь тонн омуля
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали два человека
В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали два человека
Происшествия, 16.11.2021
Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^