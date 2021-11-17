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В Иркутской области четверо грабителей до смерти избили прохожего

В Иркутской области четверо грабителей до смерти избили прохожего
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабители напали на мужчину и девушку в лесополосе

В городе Усть-Илимск Иркутской области в городской больнице умер 34-летний мужчина. В обстоятельствах его смерти разбираются следователи.

Установлено, что 12 ноября четверо пьяных мужчин в лесополосе проспекта Дружбы Народов встретили незнакомых им девушку и мужчину. Они решили избить незнакомцев, а также ограбить их. Используя малозначительный повод, они устроили конфликт, в ходе которого жестоко избили мужчину. Также пострадала и девушка.

Нападавшие забрали сотовые телефоны и банковскую карту потерпевших и убежали.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

По горячим следам личности подозреваемых были установлены. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 20-32 лет, трое из которых ранее судимые. Вскоре полицейские задержали их и доставили в следственный отдел.

Всех подозреваемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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