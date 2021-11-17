Мужчина решил разобраться с недобросовестным агентством недвижимости
13 ноября в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась сотрудница агентства недвижимости. Девушка рассказала, что незнакомец забрал у неё сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Выяснилось, что 47-летний улан-удэнец пришёл в агентство недвижимости, которое обмануло его подчинённого.
Мужчина оказывает услуги по ремонту бытовой техники. В мае к нему на работу устроился молодой человек, который приехал в республику из Забайкальского края. Для поиска жилья в Улан-Удэ работник обратился в агентство недвижимости. Однако агентство обмануло клиента, так и не найдя для него жилья. Молодой человек пожаловался своему начальнику.
Работодатель пришёл в агентство недвижимости и стал требовать вернуть деньги, оплаченные по договору. Сотрудница организации сообщила мужчине, что для этого необходимо расторгнуть договор и написать заявление о возврате средств.
Тогда улан-удэнец попросил сотовый телефон у сотрудницы агентства для якобы совершения звонка. Получив гаджет, мужчина поставил условие – вернёт сотовый телефон только тогда, когда агентство вернет деньги, и ушёл с телефоном. Девушка сразу же обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. На него возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Во время следствия мужчина вину признал, извинился и вернул сотовый телефон хозяйке.
Улан-удэнец вступился за своего подчинённого и получил уголовное дело
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