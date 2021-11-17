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В Чите на пожаре в гараже обнаружили тело мужчины

В Чите на пожаре в гараже обнаружили тело мужчины
Происшествия,  Фото:pexels.com
Автомобиль, находящийся в гараже, сгорел полностью

Сегодня ночью на улице Сенная в Чите произошёл пожар. На момент прибытия пожарных огнём был объят гараж, пламя перекинулось на крышу жилого дома. Спустя 30 минут сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар, предотвратив его дальнейшее распространение на жилые помещения.

Внутри гаража был обнаружен сгоревший автомобиль и лежащее рядом с ним тело 51-летнего мужчины.

В результате огонь повредил крышу дома на площади 64 квадратных метра, гараж на площади 50 квадратных метров. Автомобиль уничтожен полностью. Причину возникновения пожара выясняют сотрудники Государственного пожарного надзора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Всего с начала года на территории Забайкальского края произошло 968 пожаров в жилом секторе, в которых погибли 75 человек. В большинстве случаев причиной трагедий послужило неосторожное обращение с огнём и несоблюдение правил пожарной безопасности.
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