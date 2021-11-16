В Улан-Удэ мужчина избил прохожего, попросившего сигарету

Нападавший ещё и ограбил потерпевшего



В Железнодорожном районе Улан-Удэ задержан 39-летний подозреваемый в уличном грабеже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Предварительно установлено, что подозреваемый в компании друзей в одну из апрельских ночей напал на 44-летнего улан-удэнца, возвращавшегося с работы домой. С прохожим, который попросил у группы мужчин сигарету, у него завязался конфликт. Агрессивный мужчина стал наносить ему побои, повалив на землю.



Затем нападавший забрал рюкзак с личными документами и вещами, а также телефон, выпавший из кармана. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Преступление мужчина совершил, будучи условно осужденным за кражу (подозреваемый находился в розыске за неявку на отметки в уголовно-исполнительной инспекции). Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нигде не работает, в содеянном признался.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет.



Телефон полицейские обнаружили и изъяли в одной из скупок.

