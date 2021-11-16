63-летнего ангарчанина арестовали за побег с места ДТП

Пенсионер на иномарке сбил женщину



В Ангарске нашли и задержали автомобилиста, скрывшегося после наезда на женщину.



Несколько дней назад в районе Троицкой церкви водитель Nissan X-Trail сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места водитель скрылся, в то время, как 41-летняя пешеход с травмами была госпитализирована.



В ходе розыска управляющий иномаркой в момент ДТП мужчина был установлен и задержан. Им оказался 63-летний местный житель.



За оставление места ДТП суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 13 суток.



Правовая оценка по факту наезда на пешехода будет дана после установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

