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Таможенники накрыли канал поставок мускуса кабарги из Бурятии

Таможенники накрыли канал поставок мускуса кабарги из Бурятии
Происшествия,  Фото:Сибирская таможня
Мускус кабарги контрабандой отправляли в Корею и Гонконг

Таможенники ликвидировали канал контрабандных поставок мускуса (желез самцов) кабарги, которые незаконно застреливали в Иркутской области и Бурятии. Контрабандный товар шёл в Корею и Гонконг, сообщили в Сибирской таможне.

Речь идёт об общем ущербе в 50 млн рублей.


За полтора года – с февраля 2020 по июль 2021-го – директор иркутской фирмы-экспортера по подложным документам вывез почти 14 килограммов мускуса на сумму свыше 40 млн рублей. Последнюю попытку контрабанды свыше шести килограммов этого ценного биологического вещества стоимостью более 9 млн рублей таможенникам удалось предотвратить.

- Это крупнейшее задержание мускуса таможенными органами за последние 10 лет, – прокомментировал начальник отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Сибирской оперативной таможни Станислав Шубин.


Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они отнесены к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допускается только при наличии разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Установлено, что 43-летний житель Иркутска, организовавший поставки мускуса в Республику Корея и в Гонконг, использовал подложные разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. При таможенном декларировании бизнесмен, желая легализовать незаконно добытый мускус, предоставлял фальшивые разрешительные документы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Оперативники провели обыски в офисе и на дому у директора фирмы-экспортера, изъяли документы и электронные носители информации. В соответствии с санкцией статьи мужчине грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет.


Справка:

Мускус (струя) кабарги – коричнево-бурое сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от двухсот болезней.

Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за грамм в зависимости от качества.


Таможня контрабанда

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