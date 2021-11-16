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В Иркутской области полицейские спасли тонущего мужчину

В Иркутской области полицейские спасли тонущего мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Спасательная операция развернулась в тёмное время суток

Вечером на реке Лена в Киренском районе Иркутской области под лёд провалился мужчина.

Призывы о помощи первой услышала сотрудница Росгвардии Екатерина. Она сразу позвонила своему сыну – сотруднику полиции, а также в дежурную часть.

Первым на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виктор Суханов. В темноте он смог разглядеть пострадавшего и ползком по льду стал пробираться к нему.

В это время к берегу подъехали сотрудники дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Андрей Потапов и лейтенант полиции Алексей Бычков. Они достали из служебного автомобиля стропы и стали протягивать их полицейскому.

Виктор Суханов, взяв трос, подполз на максимально близкое расстояние к полынье и бросил его мужчине, а сам направился обратно. Пострадавший находился в сознании, он смог ухватиться за спасительный канат.

Автоинспекторы вместе с подоспевшими сотрудниками спасательной службы аккуратно вытащили пострадавшего на берег. Мужчине оказали первую помощь и, не дожидаясь бригады медиков, доставили его в тяжёлом состоянии в районную больницу.


Позже полицейские навестили 35-летнего пациента в больнице. Сейчас его состояние стабилизировано. Мужчина рассказал, что переходил реку в опасном месте и не обратил внимание на предостережение об опасности.

Мужчина поблагодарил полицейских за спасение.

- Ребятам из полиции больше спасибо, что оказали мне первую помощь и спасли меня, - поблагодарил спасённый мужчина.


По информации ГУ МВД по Иркутской области
полиция спасательная операция

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