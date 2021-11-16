 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

15 ноября

Популярное

В Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми

В Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Среди них находились восемь детей

14 ноября в одном из банных комплексов Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми внутри. Об этом рассказала одна из тех, кто оказался в том лифте, через паблик «Отзывы 03». По словам женщины, в лифте находились восемь детей (5-6 лет) и шесть взрослых.

- Сели на четвёртом этаже, лифт поднялся на пятый, и там зашли пассажиры, прям впритык. Дверь закрылась, и лифт заблокировался, - пишет женщина.

В лифте сотовая связь перестала ловить. Люди сумели дозвониться до сотрудников экстренной службы, но те так и не приехали. Больше всего женщина переживала за то, что воздух может закончиться.

- Воздуха такому количеству людей максимум минут на 20-30 без последствий. Потом, скорее всего, потеря сознания, удушье. Даже думать не хочется, просто жесть. Лично я разделась до «колхозной» футболки, очень душно и жарко, - добавляет горожанка.

После механики всё же сумели выпустить застрявших людей. Двери лифта вновь открыли на четвёртом этаже.

В конце свой длинной и эмоциональной истории женщина призвала посетителей не торопиться и не совершать перегруза.

- В кабине дети в панике, успокаивали. Но когда столько народу, это плохо выходит. Мне кажется, что я с младшей оказались самые паникёры. Но блин, очень страшно. Администрации заведения необходимо провести техобслуживание лифта, проверить работу всех кнопок и почему нет вентиляции в лифтах. Откровенно лифт этот подтупливает. Ходите пешком на здоровье. Всем здоровья, - подытожила женщина.

В комментариях на автора поста и всех присутствовавших в лифте накинулись с оскорблениями и обвинениями, что они сами виноваты.

«Идиоты! В лифте все равно должно быть четверо человек! Четверо!», «Думать надо о последствиях заранее, а не ломиться «лишь бы лишь бы», «А что не 30 то залезли?», «Такие люди реально существуют?».

На все обвинения женщина ответила, что своим постом как хотела призвать горожан к сознательности.

- Так и думала, все оскорблять могут и учить, а на деле поступают именно так. Вваливаются, лишь бы ехать, - заключила женщина.
лифт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии налётчики с топором и ружьём напали на АЗС
В Бурятии налётчики с топором и ружьём напали на АЗС
Происшествия, 16.11.2021
Вооружённые преступники приказали людям лечь на пол
В Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми
В Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми
Происшествия, 16.11.2021
Среди них находились восемь детей
Улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов
Улан-удэнка перечислила мошенникам 9,5 миллионов
Происшествия, 16.11.2021
Обманутая женщина знала о подобных мошенничествах, но всё равно повелась
Мошенники обманули жительницу Иркутской области на шесть миллионов
Мошенники обманули жительницу Иркутской области на шесть миллионов
Происшествия, 16.11.2021
Женщина верила, что просто вложит деньги и будет получать прибыль
В Улан-Удэ разбираются с выходом грунтовых вод в ноябре
В Улан-Удэ разбираются с выходом грунтовых вод в ноябре
Происшествия, 16.11.2021
Горожанин сообщил, что его дом топит грунтовыми водами
В Иркутске перед судом предстанет лидер банды сутенёров
В Иркутске перед судом предстанет лидер банды сутенёров
Происшествия, 16.11.2021
Преступники вовлекали в проституцию несовершеннолетних девушек  
В Бурятии на пожаре едва не погибли животные
В Бурятии на пожаре едва не погибли животные
Происшествия, 16.11.2021
Основной причиной пожара назвали поджог
Преподаватель иркутского вуза подозревается во взяточничестве
Преподаватель иркутского вуза подозревается во взяточничестве
Происшествия, 16.11.2021
Женщина согласилась написать дипломную работу за студентку
Житель Бурятии гулял по улице с мешком конопли
Житель Бурятии гулял по улице с мешком конопли
Происшествия, 16.11.2021
Мужчина не смог убежать от росгвардейцев
Жителя Бурятии, нарвавшего коноплю, отправили в колонию особого режима
Жителя Бурятии, нарвавшего коноплю, отправили в колонию особого режима
Происшествия, 16.11.2021
Мужчина попался с наркотиками, имея непогашенную судимость
В Бурятии с начала года насмерть сбили 25 пешеходов
В Бурятии с начала года насмерть сбили 25 пешеходов
Происшествия, 16.11.2021
Всего произошло более 200 наездов на пешеходов
Житель Иркутской области пострадал при тушении гаража
Житель Иркутской области пострадал при тушении гаража
Происшествия, 15.11.2021
В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^