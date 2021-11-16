В Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми

- Сели на четвёртом этаже, лифт поднялся на пятый, и там зашли пассажиры, прям впритык. Дверь закрылась, и лифт заблокировался, - пишет женщина.





- Воздуха такому количеству людей максимум минут на 20-30 без последствий. Потом, скорее всего, потеря сознания, удушье. Даже думать не хочется, просто жесть. Лично я разделась до «колхозной» футболки, очень душно и жарко, - добавляет горожанка.







После механики всё же сумели выпустить застрявших людей. Двери лифта вновь открыли на четвёртом этаже.



14 ноября в одном из банных комплексов Улан-Удэ застрял лифт с 14 людьми внутри. Об этом рассказала одна из тех, кто оказался в том лифте, через паблик «Отзывы 03». По словам женщины, в лифте находились восемь детей (5-6 лет) и шесть взрослых.В лифте сотовая связь перестала ловить. Люди сумели дозвониться до сотрудников экстренной службы, но те так и не приехали. Больше всего женщина переживала за то, что воздух может закончиться.В конце свой длинной и эмоциональной истории женщина призвала посетителей не торопиться и не совершать перегруза.- В кабине дети в панике, успокаивали. Но когда столько народу, это плохо выходит. Мне кажется, что я с младшей оказались самые паникёры. Но блин, очень страшно. Администрации заведения необходимо провести техобслуживание лифта, проверить работу всех кнопок и почему нет вентиляции в лифтах. Откровенно лифт этот подтупливает. Ходите пешком на здоровье. Всем здоровья, - подытожила женщина.В комментариях на автора поста и всех присутствовавших в лифте накинулись с оскорблениями и обвинениями, что они сами виноваты.«Идиоты! В лифте все равно должно быть четверо человек! Четверо!», «Думать надо о последствиях заранее, а не ломиться «лишь бы лишь бы», «А что не 30 то залезли?», «Такие люди реально существуют?».На все обвинения женщина ответила, что своим постом как хотела призвать горожан к сознательности.- Так и думала, все оскорблять могут и учить, а на деле поступают именно так. Вваливаются, лишь бы ехать, - заключила женщина.