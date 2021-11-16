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Мошенники обманули жительницу Иркутской области на шесть миллионов

Мошенники обманули жительницу Иркутской области на шесть миллионов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина верила, что просто вложит деньги и будет получать прибыль

Жительница Тайшетского района Иркутской области решила подзаработать, инвестируя финансы. В интернете она нашла компанию, на сайте которой зарегистрировалась, оставив личные данные. После этого ей позвонил мужчина и представился брокером. Звонивший сообщил, что для получения выгоды необходимо вложить крупную сумму денег.

Женщина взяла в кредите в банке более двух миллионов рублей.

Для того, чтобы «следить за фондовым рынком и своевременно вкладывать финансы в выгодные предложения», менеджер посоветовал ей установить на планшет программу удалённого доступа.

Увидев, что вложенная сумма увеличилась, женщина решила вывести часть полученной прибыли и обратилась за помощью к менеджеру. Консультант сообщил, что это делать ещё рано и предложил внести дополнительные деньги на счёт. На этот раз женщина отказалась.

Тогда, под предлогом обналичивания средств, собеседник попросил предоставить ему данные для входа в её онлайн-кабинет биржевой организации.

Воспользовавшись полученной информацией, мошенник оформил на жертву несколько кредитов в различных банках на сумму свыше трёх миллионов рублей.

Обнаружив проведенные махинации, потерпевшая обратилась в полицию. Общий ущерб от действий аферистов составил почти шесть миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Выясняются все обстоятельства и условия случившегося, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество

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